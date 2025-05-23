Кто в переходные матчи? Стали известны составы Оболони и Левого Берега
Матч пройдет 23 мая в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 23 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена».
Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь у них одинаковые задачи. И «Оболонь», и «Левый Берег» ведут борьбу за выживание.
«Оболонь» находится на 12-й строчке с активом в 29 очков, а у «Левого Берега» 26 очков и 14-я позиция.
Главные тренеры объявили стартовые составы на игру.
Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Теслюк
Левый Берег: Механов, Сидней, Самар, Семенов, Якимов, Соколов, Дедух, Косовский, Когут, Синица, Сухоручко
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