Кто в переходные матчи? Стали известны составы Оболони и Левого Берега

В пятницу, 23 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена».

Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь у них одинаковые задачи. И «Оболонь», и «Левый Берег» ведут борьбу за выживание.

«Оболонь» находится на 12-й строчке с активом в 29 очков, а у «Левого Берега» 26 очков и 14-я позиция.

Главные тренеры объявили стартовые составы на игру.

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Теслюк

Левый Берег: Механов, Сидней, Самар, Семенов, Якимов, Соколов, Дедух, Косовский, Когут, Синица, Сухоручко