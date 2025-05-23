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Чемпионат Польши
Лехия
24.05.2025 18:30 - : -
Катовице
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Польша
23 мая 2025, 14:36 |
28
0

Лехия – Катовице. Прогноз и анонс на матч чемпионата Польши

Поединок состоится 24 мая в 18:30 по Киеву

23 мая 2025, 14:36 |
28
0
Лехия – Катовице. Прогноз и анонс на матч чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Лехия

24 мая на «Полсат Плюс Арена» пройдет матч 34-го тура Экстраклассы Польши, в котором «Лехия» встретится с «Катовице». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

«Лехия»

Команда в 2019-м году повторила максимальный результат в чемпионате, заодно взяв в и Кубок, и Суперкубок Польши. Но потом успехи были перечеркнуты вылетом во второй дивизион. И только по итогам прошлого розыгрыша получилось вернуться из Первой Лиги, правда, с победой на том уровне.

Вернувшись, клуб с обилием украинцев в составе (Сарнавский в воротах, Булеца, Желизко, Царенко, Хлань и Вьюнник на поле) был поглощен ожидаемой задачей: не вернуться назад. И весной получилось ее выполнить, за счет убедительной серии. Взяв ряд побед, получилось оторваться от аутсайдеров на дистанцию, которую уже просто математически невозможно было преодолеть. В прошлом туре, играя на поле «Погони», уже ограничились только ничьей - оформили 3-3.

«Катовице»

Клуб вместе со своим нынешним противником поднимался год назад в Экстраклассу. Тогда немного повезло: набрали те же 62 очка, что и «Арка», но смогли опередить соперника из Гдыни в борьбе за второе место. Это позволило перейти в элитный дивизион напрямую, минуя испытания в виде стыковых поединках.

На этом уровне зато получилось проявить себя непосредственно в Экстраклассе. Там не просто получилось показать себя лучше, чем «Лехия» – были шансы даже побороться за место в зоне еврокубков. Впрочем, там конкуренция плотная, и роковыми во многом стали неудачи с «Легией» и «Короной» кряду, впрочем, потом обыграли «Краковию». Принимая «Лех», выдали не скучную ничью, закончив 2-2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды в Первой Лиге обменялись победами на своих полях. Ничего не поменялось и в Экстраклассе: в ноябре дома «Катовице» выиграл 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что в Гданьске победят хозяева. Но с учетом того, как весело складывались последние поединки в исполнении обеих сторон, стоит тут поставить на «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua
Лехия
24 мая 2025 -
18:30
Катовице
Тотал больше 2,5 1,6 Сделать ставку

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Лехия Гданьск Катовице чемпионат Польши по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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