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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 12:28 | Обновлено 23 мая 2025, 12:29
318
0

День аутсайдеров: сегодня определятся неудачники УПЛ

Одна команда вылетит, а еще две сыграют в переходных матчах

23 мая 2025, 12:28 | Обновлено 23 мая 2025, 12:29
318
0
День аутсайдеров: сегодня определятся неудачники УПЛ
УПЛ

Сегодня в УПЛ день аутсайдеров. В матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе сыграют «Ингулец» – «Ворскла» и «Оболонь» – «Левый берег».

Ситуация в подвале турнирной таблицы крайне запутана. Напомним, что первым критерием мест в турнирной таблице при равном количестве очков, являются личные встречи.

Как известно, в прошлом туре первым неудачником стал «Черноморец». Вторым на вылете пока стоит «Ингулец» (23 очка), но если команда из Петрово обыграет «Ворсклу» (26 очков), то избежит прямого вылета. Хотя сами полтавчане при удачном исходе могут избежать переходных матчей при условии проигрыша «Оболони» (29 очков), которой в свою очередь достаточно сыграть с «Левым берегом» (26 очков) вничью.

А вот команде Виталия Первака, чтобы не доводить дело до стыковых матчей, необходимо выиграть у «пивоваров», и надеяться на любую осечку «Ворсклы».

Своим мнением по решению этой головоломки с сайтом Sport.ua поделился авторитетный украинский специалист Игорь Жабченко.

– Игорь Валентинович, самая простая ситуация, наверное, у «Ингульца», которому нужно только побеждать?..
– Согласен. Я хочу сказать, что подопечные Василия Кобина молодцы, они не опускают руки. Да, они проиграли «Шахтеру», но туром ранее выиграли очень важный матч у «Левого берега», что сейчас дает им возможность избежать прямого вылета. Другой вопрос, в силах ли они выиграть решающий матч? У «Ворсклы» случился провал из-за нестабильной финансовой ситуации. Однако подбор исполнителей у полтавчан на порядок выше. И я уверен, что в самый необходимый момент команда может собраться, и не допустит, того, чтобы упасть на дно. Считаю, что поединок будет очень сложным для подопечных Юрия Максимова, но они победят – 2:0.

– Наилучшие шансы остаться в УПЛ у «Оболони»?
– Да. На мой взгляд, «Оболонь» лучше своих конкурентов прошла весеннюю часть чемпионата. А вот «Левый берег» после зимней паузы немного разболтало. На мой взгляд, подопечные Сергея Шищенко имеют все шансы не опуститься в переходные матчи. Более того, их хоть и устраивает ничья, я все же, думаю, что «Оболонь» выиграют этот матч. Счет? 2:1.

– Исходя из вашего прогноза, турнирная таблица не претерпит изменений. Все останется так, как есть.
– Совершенно верно. Вторым неудачником окажется «Ингулец». И также предположу, что, если так и будет, то «Ворскла» в стыковых матчах сохранит прописку в Премьер-лиге.

Сергей БОЙЧЕНКО

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Игорь Жабченко Оболонь Киев Левый Берег Киев Ворскла Полтава Сергей Бойченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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