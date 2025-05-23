Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая украинская теннисиста Анастасия Соболева (WTA 230) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Великобритании Франчески Джонс (Великобритания, WTA 113). Поединок состоится вторым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку Ролан Гаррос.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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