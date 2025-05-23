Михалик рассказал, кого из новых игроков хотел бы видеть в сборной Украины

В начале июня сборная Украины по футболу выступит на международном турнире в Торонто.

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua высказал свою точку зрения относительно вызванных футболистов для участия в поединках с канадцами и новозеландцами в Торонто:

«Это выбор рулевого Сергея Реброва, который непосредственно отвечает за результат. Я в курсе, что некоторые эксперты выразили свое недовольство списком игроков, вызванных для выступления за океаном. Кстати, если бы была моя воля, то я бы дал шанс дебютировать в главной команде страны Александру Филипову из «Александрии» и Амбросию Чачуа из «Карпат», которые проводят замечательный сезон, являются лидерами своих команд. Однако, видимо, то, что им уже за тридцать, повлияло на решение тренерского штаба. С другой стороны сложно дать оценку, не зная стратегических планов Сергея Реброва на соперничество в Канаде».

Ранее мы сообщали, что экс-хавбек «Динамо» был шокирован, почему Сергей Ребров не вызвал в сборную игрока киевского клуба.