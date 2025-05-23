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Ролан Гаррос
23 мая 2025, 12:00 | Обновлено 23 мая 2025, 12:01
629
0

Юлия Стародубцева – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации Ролан Гаррос 2025

23 мая 2025, 12:00 | Обновлено 23 мая 2025, 12:01
629
0
Юлия Стародубцева – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

23 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против Сары Бейлек (Чехия, WTA 193). Поединок состоится первым запуском на корте №7. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку французского мейджора.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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