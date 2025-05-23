СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ингулец – Ворскла
21:45 Комо – Интер
21:45 Наполи – Кальяри
ТЕННИС
12:00 Юлия Стародубцева – Сара Бейлек
13:30 Анастасия Соболева – Франческа Джонс
КИБЕРСПОРТ
00:15 FALCONS – GamerLegion
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