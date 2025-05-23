СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

В пятницу, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Ворскла

4.43 – 3.25 – 2.01

21:45 Комо – Интер

5.10 – 4.47 – 1.68

21:45 Наполи – Кальяри

1.21 – 7.65 – 16.50

ТЕННИС

12:00 Юлия Стародубцева – Сара Бейлек

2.11 – 1.71

13:30 Анастасия Соболева – Франческа Джонс

3.94 – 1.24

КИБЕРСПОРТ

00:15 FALCONS – GamerLegion

1.18 – 5.22

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