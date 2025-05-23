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23 мая 2025, 11:28 |
42
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 мая 2025, 11:28 |
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В пятницу, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Ворскла

Ggbet 4.43 – 3.25 – 2.01

21:45 Комо – Интер

Ggbet 5.10 – 4.47 – 1.68

21:45 Наполи – Кальяри

Ggbet 1.21 – 7.65 – 16.50

ТЕННИС

12:00 Юлия Стародубцева – Сара Бейлек

Ggbet 2.11 – 1.71

13:30 Анастасия Соболева – Франческа Джонс

Ggbet 3.94 – 1.24

КИБЕРСПОРТ

00:15 FALCONS – GamerLegion

Ggbet 1.18 – 5.22

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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