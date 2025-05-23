Клаудио РАНЬЕРИ: «Рома определилась с новым главным тренером»

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери признался, что руководство римского клуба уже определилось с новым наставником – его имя объявит президент Фридкин.

«Мне невероятно повезло в своей карьере: хотел стать футболистом, и мне это удалось. Я не думал, что стану тренером, но потом начал много учиться, чтобы добиться успеха. Я не буду скучать по этой работе, у меня есть другой проект.

Новый тренер? Мне позвонил брат и сказал: «Но ты хотя бы мне скажешь, кто это? Все меня спрашивают!» Я ответил: «Вот почему тебе не скажу, чтобы слух не разнесся.

Могу сказать, что «Рома» определилась с новым главным тренером. Президент решит, когда объявить о его назначении. Амбиции «Ромы»? Фридкины хотят сделать ее постоянным участником Лиги чемпионов. На протяжении многих лет они доверяли не тем людям. Надеюсь, я смогу помочь изменить ситуацию», – сообщил Раньери.

На данный момент римский клуб набрал 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший конкурент – «Ювентус» – оторвался на один балл. Оба клуба претендуют на последнюю путевку в Лигу чемпионов.