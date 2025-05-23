Известным экс-тренером украинской команды интересуются европейские клубы

Как стало известно Sport.ua, экс-наставником закарпатского «Миная» Желько Любеновичем интересуются клубы из Европы.

На данный момент балканский специалист находится в Сербии и ждет конкретные предложения касательно продолжения карьеры. Известно, что Любенович готов возглавить команду как из чемпионата Украины, так и из Европы. Серб ждет вариант с клубом, в котором он будет прогрессировать.

Любенович в Украине ранее тренировал «Минай». А в Сербии Желько работал в «Железничаре» и в ФК «Раднички».

В качестве футболиста Любенович играл в Сербии за «ОФК», «Младеновац», «Младост», «Пролетер» и «Хайдук». В Украине Желько известен тем, что поиграл за «Кривбасс», «Таврию», «Александрию» и «Зарю».

Главными достижениями серба являются победа в Кубке Украины 2009/2010, финал Кубка Украины 2015/2016 и бронза УПЛ 2016/2017.