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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 11:26 |
326
0

Известным экс-тренером украинской команды интересуются европейские клубы

Желько Любенович ждет вариант с клубом, в котором он будет прогрессировать

23 мая 2025, 11:26 |
326
0
Известным экс-тренером украинской команды интересуются европейские клубы
НК Верес. Желько Любенович

Как стало известно Sport.ua, экс-наставником закарпатского «Миная» Желько Любеновичем интересуются клубы из Европы.

На данный момент балканский специалист находится в Сербии и ждет конкретные предложения касательно продолжения карьеры. Известно, что Любенович готов возглавить команду как из чемпионата Украины, так и из Европы. Серб ждет вариант с клубом, в котором он будет прогрессировать.

Любенович в Украине ранее тренировал «Минай». А в Сербии Желько работал в «Железничаре» и в ФК «Раднички».

В качестве футболиста Любенович играл в Сербии за «ОФК», «Младеновац», «Младост», «Пролетер» и «Хайдук». В Украине Желько известен тем, что поиграл за «Кривбасс», «Таврию», «Александрию» и «Зарю».

Главными достижениями серба являются победа в Кубке Украины 2009/2010, финал Кубка Украины 2015/2016 и бронза УПЛ 2016/2017.

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Желько Любенович Минай назначение тренера инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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