Защитник Динамо смог пробиться в основу клуба благодаря уходу Миколенко

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о борьбе за место в стартовом составе «бело-синих», а также трансфер Виталия Миколенко в английский «Эвертон»:

– Ты вернулся из аренды и сразу уверенно занял место в старте. Благодаря чему так получилось?

– Ну, видимо потому, что я воспитанник клуба. Знал всех ребят из выступлений за U-19, за дубль. Когда вернулся, они уже были в первой команде. Соответственно, не было никаких проблем с адаптацией. Я приехал: знаю всех, меня все знают.

Ну и, конечно, оказало большое влияние на то, что я смог вернуться и играть в основе, отъезд Миколенко в «Эвертон». Если бы он остался, это было бы скорее невозможно, потому что роль второго номера меня не очень интересовала – ни тогда, ни сейчас. Он ушел, место освободилось, и поэтому я ментально был настроен на то, что вот место свободно, и ничто не помешает мне заиграть в основе, – признался Дубинчак.

Защитник играл в аренде за «Днепр-1» с июля 2021 до января 2022. Во время зимнего трансферного окна (2022) Виталий Миколенко перебрался в чемпионат Англии за 23,5 млн евро.

В текущем сезоне Дубинчак провел 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отдал шесть результативных передач, а также помог киевскому коллективу завоевать золотые награды чемпионата Украины.