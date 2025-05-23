Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Ворскла

В пятницу, 23 мая, будет проведен поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги.

Принимать поединок будет стадион «Ника» в городе Александрия.

Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи станет Александр Шандор из Львова.

Перед началом матча «Ингулец» находится на 15-м месте в турнирной таблице (23 пункта), а вот «Ворскла» занимает 13-ю позицию (26 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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