Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Ворскла
23 мая в 15:30 состоится матч 30-го тура УПЛ
В пятницу, 23 мая, будет проведен поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги.
Принимать поединок будет стадион «Ника» в городе Александрия.
Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи станет Александр Шандор из Львова.
Перед началом матча «Ингулец» находится на 15-м месте в турнирной таблице (23 пункта), а вот «Ворскла» занимает 13-ю позицию (26 баллов).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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