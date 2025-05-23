Дерби Австралии в Марокко. Известны полуфиналистки турнира WTA 250 в Рабате
Анастасия Севастова потерпела поражение от Жаклин Кристиан в третьем раунде соревнований
22 мая состоялись матчи третьего раунда на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко) и были определены полуфинальные пары.
Бывшая 14-я ракетка мира Анастасия Севастова провела свой первый четвертьфинал за последние 14 месяцев и потерпела поражение от Жаклин Кристиан, которая на старте соревнований одолела украинку Елизавету Котляр.
За выход в финал Жаклин поборется против второй сеяной Камилы Осорио. Колумбийка в третьем круге выбила Марию Матеас.
В полуфинале в верхней части сетки между собой сойдутся две представительницы Австралии: Айла Томлянович и Майя Джойнт. Томлянович прошла Джессику Бузас Манейро, а Джойнт обыграла четвертую сеяную Энн Ли.
Полуфиналы в Рабате состоятся в пятницу, 23 мая.
WTA 250 Рабат. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Бузас Манейро [10] – Айла Томлянович – 1:6, 3:6
Энн Ли [4] – Майя Джойнт – 2:6, 1:6
Нижняя часть сетки
Жаклин Кристиан – Анастасия Севастова – 6:3, 6:4
Мария Матеас – Камила Осорио [2] – 3:6, 1:6
WTA 250 Рабат. Пары 1/2 финала
Айла Томлянович – Майя Джойнт
Жаклин Кристиан – Камила Осорио [2]
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