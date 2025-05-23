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  4. Дерби Австралии в Марокко. Известны полуфиналистки турнира WTA 250 в Рабате
WTA
23 мая 2025, 10:35 |
86
0

Дерби Австралии в Марокко. Известны полуфиналистки турнира WTA 250 в Рабате

Анастасия Севастова потерпела поражение от Жаклин Кристиан в третьем раунде соревнований

23 мая 2025, 10:35 |
86
0
Дерби Австралии в Марокко. Известны полуфиналистки турнира WTA 250 в Рабате
Instagram. Айла Томлянович

22 мая состоялись матчи третьего раунда на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко) и были определены полуфинальные пары.

Бывшая 14-я ракетка мира Анастасия Севастова провела свой первый четвертьфинал за последние 14 месяцев и потерпела поражение от Жаклин Кристиан, которая на старте соревнований одолела украинку Елизавету Котляр.

За выход в финал Жаклин поборется против второй сеяной Камилы Осорио. Колумбийка в третьем круге выбила Марию Матеас.

В полуфинале в верхней части сетки между собой сойдутся две представительницы Австралии: Айла Томлянович и Майя Джойнт. Томлянович прошла Джессику Бузас Манейро, а Джойнт обыграла четвертую сеяную Энн Ли.

Полуфиналы в Рабате состоятся в пятницу, 23 мая.

WTA 250 Рабат. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Бузас Манейро [10] – Айла Томлянович – 1:6, 3:6
Энн Ли [4] – Майя Джойнт – 2:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Жаклин Кристиан – Анастасия Севастова – 6:3, 6:4
Мария Матеас – Камила Осорио [2] – 3:6, 1:6

WTA 250 Рабат. Пары 1/2 финала

Айла Томлянович – Майя Джойнт
Жаклин Кристиан – Камила Осорио [2]

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Анастасия Севастова Айла Томлянович WTA Рабат Камила Осорио Жаклин Кристиан Энн Ли Джессика Бузас Манейро Майя Джойнт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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