Без второй сеяной. Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Страсбурге
Полуфиналы пятисотника: Коллинз – Самсонова, Рыбакина – Хаддад Майя
22 мая на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге были сыграны матчи 1/4 финала.
Американская теннисистка Даниэль Коллинз без борьбы вышла в полуфинал после отказала Анны Калинской.
Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Людмила Самсонова, которая выиграла у Паулы Бадосы.
Вторая сеяная пятисотника Эмма Наварро потерпела поражение от Беатрис Хаддад Майи. Бразильянка в полуфинале встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Рыбакина в третьем раунде одолела Магду Линетт.
Полуфиналы в Страсбурге состоятся в пятницу, 23 мая.
WTA 500 Страсбург. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анна Калинская – Даниэль Коллинз – WO., Коллинз
Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8] – 4:6, 6:3, 4:6
Нижняя часть сетки
Магда Линетт – Елена Рыбакина [4] – 5:7, 3:6
Беатрис Хаддад Майя [9] – Эмма Наварро [2] – 3:6, 7:6 (7:3), 6:2
WTA 500 Страсбург. Пары 1/2 финала
Даниэль Коллинз – Людмила Самсонова [8]
Елена Рыбакина [4] – Беатрис Хаддад Майя [9]
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