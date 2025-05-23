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  4. Без второй сеяной. Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Страсбурге
WTA
23 мая 2025, 10:22 |
133
1

Без второй сеяной. Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Страсбурге

Полуфиналы пятисотника: Коллинз – Самсонова, Рыбакина – Хаддад Майя

23 мая 2025, 10:22 |
133
1
Без второй сеяной. Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Страсбурге
WTA. Даниэль Коллинз

22 мая на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге были сыграны матчи 1/4 финала.

Американская теннисистка Даниэль Коллинз без борьбы вышла в полуфинал после отказала Анны Калинской.

Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Людмила Самсонова, которая выиграла у Паулы Бадосы.

Вторая сеяная пятисотника Эмма Наварро потерпела поражение от Беатрис Хаддад Майи. Бразильянка в полуфинале встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Рыбакина в третьем раунде одолела Магду Линетт.

Полуфиналы в Страсбурге состоятся в пятницу, 23 мая.

WTA 500 Страсбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анна Калинская – Даниэль Коллинз – WO., Коллинз
Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8] – 4:6, 6:3, 4:6

Нижняя часть сетки

Магда Линетт – Елена Рыбакина [4] – 5:7, 3:6
Беатрис Хаддад Майя [9] – Эмма Наварро [2] – 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

WTA 500 Страсбург. Пары 1/2 финала

Даниэль Коллинз – Людмила Самсонова [8]
Елена Рыбакина [4] – Беатрис Хаддад Майя [9]

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WTA Страсбург Анна Калинская Даниэль Коллинз Паула Бадоса Людмила Самсонова Магда Линетт Елена Рыбакина Беатрис Хаддад Майя Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Спорт юей, навіщо ви орків називаєте "нейтралками"!? Ми ж знаємо з вами, хто ці потвори. Це їх Федерації спорту так називають,але ж ми звати не Федерації спорту.  Це російські нацисти!
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