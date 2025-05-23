Беллингем обратился к фанатам Реала. Это касается Модрича
Джуд попросил поддержки в последнем матче Луки на Бернабеу
В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.
Английский полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем обратился к фанатам мадридского «Реала» с важной просьбой.
«Мадридисты, давайте в субботу сорвем крышу на «Бернабеу» и отдадим дань уважения нашему Капитану», – написал Беллингем.
Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.
В субботу, 24 мая «сливочные» проведут заключительный матч нынешнего сезона испанской Ла Лиги, который станет последним для Модрича в футболке «Реала». Подопечные Карло Анчелотти встретятся с Реал Сосьедад.
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