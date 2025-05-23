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  4. Юлия Стародубцева – Сара Бейлек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
23 мая 2025, 09:55 |
220
0

Юлия Стародубцева – Сара Бейлек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок финального раунда квалификации состоится 23 мая и начнется в 12:00

23 мая 2025, 09:55 |
220
0
Юлия Стародубцева – Сара Бейлек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

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23 мая свою встречу на Ролан Гаррос проведут Юлия Стародубцева (WTA 86) и Сара Бейлек (WTA 193). Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка на грунте показывает неплохие результаты, хотя слабо играла на харде. В Мадриде Стародубцева смогла добиться существенного прогресса, сумев пробиться в четвертый круг престижного турнира.

На Ролан Гаррос пока все идет хорошо, правда, приходится играть в квалификации, несмотря на место в первой сотне. В первом круге отбора к основному турниру украинка смогла уверенно обыграть Ханне Вадевинкел – 6:3, 6:1. Сложнее было во втором матче, когда удалось обыграть в трех сетах Тамару Зиданшек – 3:6, 6:2, 6:3.

До основной сетки остался всего шаг, соперница молодая и амбициозная, но вполне проходимая. Стародубцева в этом сезоне провела на грунте 13 матчей, одержав в них семь побед.

Сара Бейлек

Чешская теннисистка не сильно известна любителям тенниса из-за того, что ей всего 19 лет, спортсменка занимает место в конце второй сотни мирового рейтинга. Бейлек не впечатляла результатами в этом сезоне, хотя выиграла больше половины своих матчей, 14 из 24. На Открытом чемпионате Австралии чешка смогла пробиться в основную сетку, преодолев квалификацию турнира, но проиграла уже в первом кругу.

В первом круге квалификации Ролан Гаррос Бейлек уверенно прошла немку Мону Бартель – 6:0, 6:4. Невероятно сложным выдался матч против японки Шибахары, где в решающем третьем сете чешка уступала 3:5, потом проигрывала 4:8 на тай-брейке, отыграла три матчбола. В итоге, 7:5, 2:6, 7:6, победа, отнявшая много сил, ведь матч длился чуть больше трех часов.

Начиная со старта сезона, Бейлек потеряла в рейтинге 32 позиции. Теннисистка уже пробивалась в основную сетку мейджора в этом сезоне, она попробует сделать это снова.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 2,14, победа Бейлек – 1,69. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Несмотря на то, что Стародубцева выше в рейтинге, имеет больше опыта и находится выше в рейтинге, спортсменкам дают равные шансы на успех. Создается впечатление, что чешку переоценивают, она может дать бой, но шансы украинки точно выглядят лучше. Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в первой очной встрече я предлагаю сделать ставку на чистую победу Стародубцевой.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
23.05.2025 -
12:00
Сара Бейлек
Победа Стародубцевой 2.14 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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