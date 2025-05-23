Неожиданно. Два клуба получили шанс на третье место в чемпионате Украины

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о судьбе матчей плей-офф за третье место во Второй лиге чемпионата Украины.

Изначально планировалось, что «Чернигов» сыграет с «Рухом-2», но львовская команда прекратила свое существование. «Скала 1911» предложила свои услуги, но черниговский клуб отказался выходить на поле против этого коллектива.

Исполком УАФ утвердил: «Провести матч за право участия в поединках этапа плей-офф за третье место Второй лиги между командами «Скала 1911» (Стрый) и «Локомотив» (Киев). Победитель этого противостояния сыграет против ФК «Чернигов» за право иметь возможность выступать в следующем сезоне в Первой лиге», – сообщили на сайте УАФ.

Поединок состоится 26 мая в 13.00 в Борисполе на стадионе «Колос».

В итоге получилась довольно интересная ситуация – «Скала 1911» и «Локомотив» проведут матч, который позволит сыграть в плей-офф против «Чернигова» за третье место. Но потом победитель этого противостояния сыграет очередной плей-офф с командой из Первой лиги.