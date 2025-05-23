Ролан Гаррос23 мая 2025, 09:45 |
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
В пятницу в Париже за выход в основную сетку поборются Стародубцева и Соболева
23 мая 2025, 09:45 |
347
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23 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 состоятся матчи финального раунда квалификации.
В пятницу на корты Парижа выйдут две представительницы Украины: Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
Ролан Гаррос 2025. Квалификация, финальный раунд
Корт №7. 1-й запуск (не ранее 12:00)
Юлия Стародубцева [1] – Сара Бейлек
Корт №6. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Анастасия Соболева – Франческа Джонс [22]
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