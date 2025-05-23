23 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 состоятся матчи финального раунда квалификации.

В пятницу на корты Парижа выйдут две представительницы Украины: Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, финальный раунд

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Юлия Стародубцева [1] – Сара Бейлек

Корт №6. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Анастасия Соболева – Франческа Джонс [22]