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  4. Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
Ролан Гаррос
23 мая 2025, 09:45 |
347
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая

В пятницу в Париже за выход в основную сетку поборются Стародубцева и Соболева

23 мая 2025, 09:45 |
347
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
Арата Ямаока. Юлия Стародубцева

23 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 состоятся матчи финального раунда квалификации.

В пятницу на корты Парижа выйдут две представительницы Украины: Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, финальный раунд

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Юлия Стародубцева [1] – Сара Бейлек

Корт №6. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Анастасия Соболева Франческа Джонс [22]

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расписание Ролан Гаррос 2025 Юлия Стародубцева Сара Бейлек Анастасия Соболева Франческа Джонс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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