Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Украины интересуется хавбеком Атлетико Минейро Рубенсом Диасом
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 09:25 |
510
0

Клуб из Украины интересуется хавбеком Атлетико Минейро Рубенсом Диасом

23-летний футболист играет слева, но может действовать и в центре

23 мая 2025, 09:25 |
510
0
Клуб из Украины интересуется хавбеком Атлетико Минейро Рубенсом Диасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубенс Диас

23-летний полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс Диас, являющийся воспитанником этого клуба, грядущим летом может покинуть Бразилию.

Интерес к игроку, по информации журналиста Фреда Аугусто, проявляют клубы из Европы.

Отмечается, что неназванный клуб из рф уже давно следит за Рубенсом, однако его предложение кажется боссам «Атлетико Минейро» недостойным внимания.

На этом фоне интерес к Рубенсу от других клубов Европы, среди которых один представляет Украину, может привести к заключению сделки.

На Transfermarkt Рубенс Диас оценивается в 4,5 миллиона евро.

За «Атлетико Минейро» хавбек провел суммарно 146 матчей, отличившись 9 голами и 9 ассистами.

По теме:
Ждет прихода Алонсо. Футболист Реала передумал уходить из мадридского клуба
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
трансферы УПЛ Атлетико Минейро трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17
Футбол | 23 мая 2025, 09:32 1
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17

Поединок состоится 23 мая в 21:30 по Киеву

Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А
Футбол | 23 мая 2025, 07:00 3
Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А
Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А

Хвалю, критикую, анонсирую – устраиваю полноценный разогрев перед решающим уик-эндом

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Футбол | 22.05.2025, 14:06
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22.05.2025, 10:06
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Футбол | 22.05.2025, 10:28
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 4
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 3
Бокс
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
21.05.2025, 23:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем