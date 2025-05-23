Клуб из Украины интересуется хавбеком Атлетико Минейро Рубенсом Диасом

23-летний полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс Диас, являющийся воспитанником этого клуба, грядущим летом может покинуть Бразилию.

Интерес к игроку, по информации журналиста Фреда Аугусто, проявляют клубы из Европы.

Отмечается, что неназванный клуб из рф уже давно следит за Рубенсом, однако его предложение кажется боссам «Атлетико Минейро» недостойным внимания.

На этом фоне интерес к Рубенсу от других клубов Европы, среди которых один представляет Украину, может привести к заключению сделки.

На Transfermarkt Рубенс Диас оценивается в 4,5 миллиона евро.

За «Атлетико Минейро» хавбек провел суммарно 146 матчей, отличившись 9 голами и 9 ассистами.