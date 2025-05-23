Ждет прихода Алонсо. Футболист Реала передумал уходить из мадридского клуба

Футболист мадридского «Реала» Родриго передумал уходить из клуба и намерен провести серьезный разговор с новым тренером Хаби Алонсо.

Бразильский вингер несколько месяцев чувствовал себя подавленным из-за неубедительной игры на футбольном поле, а позже заболел, что окончательно выбило его из колеи.

Кроме того, Родриго был недоволен повышенным вниманием тренерского штаба к Винисиусу Жуниору и Килиану Мбаппе, которых Карло Анчелотти считал лидерами «сливочными».

Несмотря на все проблемы, бразилец принял решение остаться в Испании и провести серьезный разговор с Хаби Алонсо после прибытия последнего в Мадрид. Родриго готов бороться за место в стартовом составе и намерен завоевать доверие нового тренера.

24-летний игрок покинет «Реал» только в одном случае – если испанский специалист скажет лично, что не рассчитывает на Родриго. В текущем сезоне вингер провел 50 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал десять результативных передач.