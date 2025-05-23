Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждет прихода Алонсо. Футболист Реала передумал уходить из мадридского клуба
Испания
23 мая 2025, 09:34 |
1111
0

Ждет прихода Алонсо. Футболист Реала передумал уходить из мадридского клуба

Родриго намерен бороться за место в стартовом составе и завоевать доверие нового тренера

23 мая 2025, 09:34 |
1111
0
Ждет прихода Алонсо. Футболист Реала передумал уходить из мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Футболист мадридского «Реала» Родриго передумал уходить из клуба и намерен провести серьезный разговор с новым тренером Хаби Алонсо.

Бразильский вингер несколько месяцев чувствовал себя подавленным из-за неубедительной игры на футбольном поле, а позже заболел, что окончательно выбило его из колеи.

Кроме того, Родриго был недоволен повышенным вниманием тренерского штаба к Винисиусу Жуниору и Килиану Мбаппе, которых Карло Анчелотти считал лидерами «сливочными».

Несмотря на все проблемы, бразилец принял решение остаться в Испании и провести серьезный разговор с Хаби Алонсо после прибытия последнего в Мадрид. Родриго готов бороться за место в стартовом составе и намерен завоевать доверие нового тренера.

24-летний игрок покинет «Реал» только в одном случае – если испанский специалист скажет лично, что не рассчитывает на Родриго. В текущем сезоне вингер провел 50 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал десять результативных передач.

По теме:
Клуб из Украины интересуется хавбеком Атлетико Минейро Рубенсом Диасом
ФОТО. Алькарас лаконично отреагировал на уход Модрича из Реала
ФОТО. Мбаппе тепло отреагировал на уход Модрича из Реала
Реал Мадрид Хаби Алонсо назначение тренера отставка трансферы трансферы Ла Лиги Родриго Гоес
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22 мая 2025, 10:06 0
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика

Дэвид выделил Кабайела

Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Футбол | 22 мая 2025, 10:28 4
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»

Президент киевского «Динамо» прокомментировал подписание нового контракта с возрастным вингером

Неожиданно. Два клуба получили шанс на третье место в чемпионате Украины
Футбол | 23.05.2025, 09:55
Неожиданно. Два клуба получили шанс на третье место в чемпионате Украины
Неожиданно. Два клуба получили шанс на третье место в чемпионате Украины
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Футбол | 22.05.2025, 20:15
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А
Футбол | 23.05.2025, 07:00
Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А
Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 1
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков
Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков
21.05.2025, 10:45 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
22.05.2025, 09:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем