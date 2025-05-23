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Испания
23 мая 2025, 12:42 | Обновлено 23 мая 2025, 13:02
364
0

Начо ФЕРНАНДЕС: «Твое имя – на гербе мадридского Реала»

Начо Фернандес тепло попрощался с Модричем

23 мая 2025, 12:42 | Обновлено 23 мая 2025, 13:02
364
0
Начо ФЕРНАНДЕС: «Твое имя – на гербе мадридского Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

Испанский защитник Начо Фернандес тепло обратился к хорватскому полузащитнику, отметив легендарность Луки.

«Увлечение и уважение – образцовому человеку и спортсмену. Твоя магия на поле сравнима с тем, что ты излучаешь всем людям, которые восхищаются тобой...

Какое счастье, что ты в моей жизни. Твое имя – на гербе мадридского «Реала», – написал Начо.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.

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Начо Фернандес Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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