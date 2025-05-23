Начо ФЕРНАНДЕС: «Твое имя – на гербе мадридского Реала»

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

Испанский защитник Начо Фернандес тепло обратился к хорватскому полузащитнику, отметив легендарность Луки.

«Увлечение и уважение – образцовому человеку и спортсмену. Твоя магия на поле сравнима с тем, что ты излучаешь всем людям, которые восхищаются тобой...

Какое счастье, что ты в моей жизни. Твое имя – на гербе мадридского «Реала», – написал Начо.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.