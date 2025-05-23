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  4. ФОТО. Алькарас лаконично отреагировал на уход Модрича из Реала
ATP
23 мая 2025, 09:12 |
815
0

ФОТО. Алькарас лаконично отреагировал на уход Модрича из Реала

Известный испанский теннисист опубликовал пост в Instagram

23 мая 2025, 09:12 |
815
0
ФОТО. Алькарас лаконично отреагировал на уход Модрича из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

Известный испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся фанатом «сливочных», тепло обратился к легендарному хорвату, поблагодарив его.

«Безгранично увлекаюсь тобой, легенда», – лаконично написал Алькарас.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.

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Карлос Алькарас (теннисист) Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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