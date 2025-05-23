ATP23 мая 2025, 09:12 |
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ФОТО. Алькарас лаконично отреагировал на уход Модрича из Реала
Известный испанский теннисист опубликовал пост в Instagram
23 мая 2025, 09:12 |
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В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.
Известный испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся фанатом «сливочных», тепло обратился к легендарному хорвату, поблагодарив его.
«Безгранично увлекаюсь тобой, легенда», – лаконично написал Алькарас.
Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.
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