В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

Известный испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся фанатом «сливочных», тепло обратился к легендарному хорвату, поблагодарив его.

«Безгранично увлекаюсь тобой, легенда», – лаконично написал Алькарас.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.