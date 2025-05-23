ФОТО. Мбаппе тепло отреагировал на уход Модрича из Реала
Француз опубликовал пост в Instagram
В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.
Лидер «сливочных» Килиан Мбаппе опубликовал сообщение на своей странице в Isntagram, где тепло обратился к легендарному хорвату.
«Брат, мне посчастливилось играть и делить раздевалку с тобой в этом сезоне. Я увидел, что на самом деле означает величие…
Ты не только один из лучших игроков всех времен, но прежде всего замечательный человек.
Ты писал историю лучшего клуба мира более десяти лет и выиграл все. Но также ты получил то, что невозможно купить — уважение и восхищение всего мира. Спасибо за все, легенда», – написал Мбаппе.
Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.
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