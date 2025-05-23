Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мбаппе тепло отреагировал на уход Модрича из Реала
Испания
23 мая 2025, 08:52 |
994
0

ФОТО. Мбаппе тепло отреагировал на уход Модрича из Реала

Француз опубликовал пост в Instagram

23 мая 2025, 08:52 |
994
0
ФОТО. Мбаппе тепло отреагировал на уход Модрича из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Модрич

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

Лидер «сливочных» Килиан Мбаппе опубликовал сообщение на своей странице в Isntagram, где тепло обратился к легендарному хорвату.

«Брат, мне посчастливилось играть и делить раздевалку с тобой в этом сезоне. Я увидел, что на самом деле означает величие…

Ты не только один из лучших игроков всех времен, но прежде всего замечательный человек.

Ты писал историю лучшего клуба мира более десяти лет и выиграл все. Но также ты получил то, что невозможно купить — уважение и восхищение всего мира. Спасибо за все, легенда», – написал Мбаппе.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.

По теме:
Ждет прихода Алонсо. Футболист Реала передумал уходить из мадридского клуба
Огромные деньги. Барселона приняла важное решение о будущем Ямаля
ФОТО. Алькарас лаконично отреагировал на уход Модрича из Реала
Лука Модрич Килиан Мбаппе Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23 мая 2025, 09:28 1
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб

Андрей может стать игроком «Милана»

Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23 мая 2025, 07:25 5
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва аутсайдеров за шанс остаться в УПЛ

БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
Бокс | 23.05.2025, 07:52
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Футбол | 23.05.2025, 07:00
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Футбол | 22.05.2025, 20:15
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков
Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков
21.05.2025, 10:45 1
Футбол
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
23.05.2025, 04:45 4
Хоккей
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем