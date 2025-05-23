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  4. «Невероятный день». Крапивцов оценил свой дебют за Жирону в Ла Лиге
Испания
23 мая 2025, 08:39 |
180
0

«Невероятный день». Крапивцов оценил свой дебют за Жирону в Ла Лиге

Украинец опубликовал пост в Instagram

23 мая 2025, 08:39 |
180
0
«Невероятный день». Крапивцов оценил свой дебют за Жирону в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов поделился эмоциями от своего дебюта в Ла Лиге. Владислав вышел в основе Жироны на матч против Реал Сосьедад (2:3)

«Невероятный день – мой дебют за Жирону в Ла Лиге! Я жил этим моментом, каждый день работал, боролся, ждал… И вот он настал.

Спасибо тренерам за доверие, команде – за поддержку, а болельщикам – за то, что были со мной каждый миг. Это только начало. Все впереди!», – написал Крапивцов в Instagram.

Крапивцов перебрался в Жирону зимой 2025 на правах свободного агента. В Украине он выступал за юношескую команду Днепра-1.

Ранее сообщалось, что главный тренер Жироны Мичел расхвалил украинца после удачного дебюта в Ла Лиге.

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Владислав Крапивцов Жирона Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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