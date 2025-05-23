Игрок Тоттенгема стал лучшим футболистом сезона Лиги Европы
Награду получил аргентинский центральный защитник
Закончился очередной сезон Лиги Европы, победителем которого стал английский Тоттенхэм.
Неудивительно, что именно игрок «шпор» завоевал награду лучшего игрока сезона.
Этим игроком стал 27-летний центральный защитник Кристиан Ромеро.
Игрок Тоттенхэма стал первым аргентинским и американским футболистом, завоевавшим данную награду. Также Ромеро стал третьим победителем-представителем клуба АПЛ.
2016/17 - Поль Погба, Манчестер Юнайтед
2017/18 - Антуан Гризманн, Атлетико
2018/19 - Эден Азар, Челси
2019/20 - Ромелу Лукаку, Интер
2020/21 - Джерард Морено, Вильярреал
2021/22 - Филипп Костич, Айнтрахт
2022/23 - Хесус Навас, Севилья
2023/24 - Пьер-Эмерик Обамеянг, Марсель
2024/25 - Кристиан Ромеро, Тоттенхэм
Данная награда вручается из сезона 2016/17.
🏆 UEFA Europa League Player of the Season: Cristian Romero! 👏#UEL | @SpursOfficial pic.twitter.com/lzP811sQCA— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2025
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