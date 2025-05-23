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  4. Игрок Тоттенгема стал лучшим футболистом сезона Лиги Европы
Лига Европы
23 мая 2025, 07:59 |
588
0

Игрок Тоттенгема стал лучшим футболистом сезона Лиги Европы

Награду получил аргентинский центральный защитник

23 мая 2025, 07:59 |
588
0
Игрок Тоттенгема стал лучшим футболистом сезона Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Закончился очередной сезон Лиги Европы, победителем которого стал английский Тоттенхэм.

Неудивительно, что именно игрок «шпор» завоевал награду лучшего игрока сезона.

Этим игроком стал 27-летний центральный защитник Кристиан Ромеро.

Игрок Тоттенхэма стал первым аргентинским и американским футболистом, завоевавшим данную награду. Также Ромеро стал третьим победителем-представителем клуба АПЛ.

2016/17 - Поль Погба, Манчестер Юнайтед
2017/18 - Антуан Гризманн, Атлетико
2018/19 - Эден Азар, Челси
2019/20 - Ромелу Лукаку, Интер
2020/21 - Джерард Морено, Вильярреал
2021/22 - Филипп Костич, Айнтрахт
2022/23 - Хесус Навас, Севилья
2023/24 - Пьер-Эмерик Обамеянг, Марсель
2024/25 - Кристиан Ромеро, Тоттенхэм

Данная награда вручается из сезона 2016/17.

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Кристиан Ромеро Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы статистика Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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