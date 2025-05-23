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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 07:32 |
462
0

Легионер Карпат: «Они отказываются от многих вещей ради футбола»

Патрисио Танда расхвалил фанатов львовского клуба

23 мая 2025, 07:32 |
462
0
Легионер Карпат: «Они отказываются от многих вещей ради футбола»
ФК Карпаты. Патрисио Танда

Аргентинский легионер львовских «Карпат» Патрисио Танда расхвалил фанатов львовского клуба, оценив атмосферу на стадионе «Украина».

– Какие вещи в Украине тебя больше всего удивили?

– Это два разных типа культуры. В Аргентине мы делаем некоторые вещи, которые здесь не практикуются, а здесь, наоборот – делают то, чего нет в Аргентине. Это два разных образа жизни. Но я бы не сказал, что между ними есть какая-то огромная разница. Возможно, есть нюансы – в еде или в стиле жизни, присущей одной стране и отсутствующей в другой. Но ничего такого особенного, что сильно бы меня удивило – все это скорее мелочи.

– Переводчик Сергей рассказывал, что одна из вещей, которая тебя удивила в Украине – болельщики «Карпат». Хотя для человека, который подавал мячи на матчах «Бока Хуниорс», играл за «Расинг» (Авельянеда), где тоже хорошая поддержка, тебя все равно удивили карпатовские болельщики?

– Меня удивили именно фанаты «Карпат». Мы играли на других стадионах на выезде против других команд – а они были с нами. Я считаю, что болельщики «Карпат» особенные, они уникальны, а их присутствие ощутимо на каждом матче. Недавняя игра с «Александрией» была просто безумной. То, как люди поддерживали нас на последних минутах – подбадривали, гнали вперед – я считаю, что это имеет для нас фундаментальное значение.

Мы действительно испытывали эту любовь и поддержку и это огромный плюс. Если сравнивать с аргентинскими болельщиками, то в Аргентине люди очень увлечены футболом. Они отказываются от многих вещей ради футбола, часто им не хватает на еду, но все равно идут поддерживать свою команду. И так, честно говоря, их поддержка очень чувствуется. Я думаю, что в этом они во многом схожи с фанатами "Карпат". Они очень, очень похожи, и это прекрасно, поскольку это заставляет тебя чувствовать себя как дома, – сказал Танда.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 46 турнирных пунктов после 29 сыгранных матчей.

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Патрисио Танда Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фанаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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