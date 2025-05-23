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Англия
23 мая 2025, 01:40 | Обновлено 23 мая 2025, 01:44
164
0

Новичок АПЛ хочет пригласить звездного экс-футболиста Реала тренером

Рауль Гонсалес уже сообщил, что покидает структуру мадридского клуба

23 мая 2025, 01:40 | Обновлено 23 мая 2025, 01:44
164
0
Новичок АПЛ хочет пригласить звездного экс-футболиста Реала тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний испанский специалист Рауль Гонсалес может возглавить английский клуб «Лидс», который снова будет играть в Английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает издание Goal.

Сейчас клуб тренирует немецкий специалист Даниэль Фарке, но команда заинтересована в замене тренера на более опытного, по их мнению, наставника.

Рауль заявил, что покидает структуру испанского клуба, ведь рассчитывал получить должность главного тренера команды.

Бывший звездный форвард мадридцев разочарован, что команда выбрала другого тренера, не учтя его преданность клубу.

Рауль был игроком мадридского клуба с 1994 по 2010 годы. В 2018 году вернулся в клуб как тренер юношеской команды. Впоследствии возглавил «Кастилью», которая является резервной командой «Реала».

Ранее сообщалось, что Рауль может возглавить немецкий «Шальке».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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