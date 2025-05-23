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  4. ВИДЕО. Завирусился ролик, как 15-летний Ямаль «разрывал» Ливерпуль U-19
Испания
23 мая 2025, 00:09 |
376
0

ВИДЕО. Завирусился ролик, как 15-летний Ямаль «разрывал» Ливерпуль U-19

Звездного испанца англичане запомнили

23 мая 2025, 00:09 |
376
0
ВИДЕО. Завирусился ролик, как 15-летний Ямаль «разрывал» Ливерпуль U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В сети стал очень популярным ролик с моментами игры тогда еще 15-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны» в матче с командой «Ливерпуля» U-19.

На видео зафиксировано, как юный вингер «сине-гранатовых» уверенно действовал против соперников, которые были значительно старше его. В матче Ламину даже удалось отличиться забитым мячом.

Летом этого года Ямалю исполнится 18 лет. В текущем сезоне вингер сыграл за «Барселону» 54 матча, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

Ранее стала известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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