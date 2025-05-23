ВИДЕО. Завирусился ролик, как 15-летний Ямаль «разрывал» Ливерпуль U-19
Звездного испанца англичане запомнили
В сети стал очень популярным ролик с моментами игры тогда еще 15-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны» в матче с командой «Ливерпуля» U-19.
На видео зафиксировано, как юный вингер «сине-гранатовых» уверенно действовал против соперников, которые были значительно старше его. В матче Ламину даже удалось отличиться забитым мячом.
Летом этого года Ямалю исполнится 18 лет. В текущем сезоне вингер сыграл за «Барселону» 54 матча, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.
Ранее стала известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту.
🇪🇸✨ | 15 year-old Lamine Yamal 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐘𝐈𝐍𝐆 the Liverpool U19 Team 2 years ago— Rising Stars XI (@RisingStarXI) December 26, 2024
𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄 😳 pic.twitter.com/PwZ36cJYjz
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