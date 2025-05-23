Определены полуфиналисты на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге
Феликс Оже-Альяссим в напряженном поединке обыграл Александра Мюллера
22 мая завершились четвертьфинальные поединки турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены полуфинальные пары.
Феликс Оже-Альяссим в напряженном поединке обыграл Александра Мюллера. Канадец не реализовал четыре матчбола в концовке второго сета, но собрался и уверенно провел решающую партию.
В стартовом матче игрового дня аргентинец Томас Мартин Этчеверри уверенно прошел Иржи Легечку и вышел в свой первый полуфинал турнира ATP в 2025 году. Месяц назад Этчеверри покинул топ-50 рейтинга, но может вернуться в элиту, если завоюет свой первый титул на турнирах ATP.
Соперником Этчеверри в борьбе за финал станет Флавио Коболли. Победитель турнира в Бухаресте без особых проблем обыграл Роберто Баутисту-Агута.
ATP 500 Гамбург. Грунт. Четвертьфинал
Верхняя часть сетки
Александр Мюллер – Феликс Оже-Альяссим [6] – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 3:6
Андрей Рублев [3] – Лучано Дардери – 6:1, 3:6, 6:3
Нижняя часть сетки
Томас Мартин Этчеверри – Иржи Легечка – 7:5, 6:3
Флавио Коболли – Роберто Баутиста Агут – 7:6 (7:4), 6:0
ATP 500 Гамбург
Полуфинальные пары
Феликс Оже-Альяссим [6] – Андрей Рублев [3]
Томас Мартин Этчеверри –Флавио Коболли
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