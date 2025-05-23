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ATP
23 мая 2025, 00:18 | Обновлено 23 мая 2025, 00:19
52
0

Определены полуфиналисты на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге

Феликс Оже-Альяссим в напряженном поединке обыграл Александра Мюллера

23 мая 2025, 00:18 | Обновлено 23 мая 2025, 00:19
52
0
Определены полуфиналисты на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

22 мая завершились четвертьфинальные поединки турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены полуфинальные пары.

Феликс Оже-Альяссим в напряженном поединке обыграл Александра Мюллера. Канадец не реализовал четыре матчбола в концовке второго сета, но собрался и уверенно провел решающую партию.

В стартовом матче игрового дня аргентинец Томас Мартин Этчеверри уверенно прошел Иржи Легечку и вышел в свой первый полуфинал турнира ATP в 2025 году. Месяц назад Этчеверри покинул топ-50 рейтинга, но может вернуться в элиту, если завоюет свой первый титул на турнирах ATP.

Соперником Этчеверри в борьбе за финал станет Флавио Коболли. Победитель турнира в Бухаресте без особых проблем обыграл Роберто Баутисту-Агута.

ATP 500 Гамбург. Грунт. Четвертьфинал

Верхняя часть сетки

Александр Мюллер – Феликс Оже-Альяссим [6] – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 3:6

Андрей Рублев [3] – Лучано Дардери – 6:1, 3:6, 6:3

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри Иржи Легечка – 7:5, 6:3

Флавио Коболли Роберто Баутиста Агут – 7:6 (7:4), 6:0

ATP 500 Гамбург

Полуфинальные пары

Феликс Оже-Альяссим [6] – Андрей Рублев [3]

Томас Мартин Этчеверри – Флавио Коболли

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Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
ATP Гамбург Александр Мюллер Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублев Лучано Дардери Томас Мартин Этчеверри Иржи Легечка Флавио Коболли Роберто Баутиста Агут
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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