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Испания
24 мая 2025, 13:32 |
424
0

Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича

Главным претендентом на «десятку» считается Килиан Мбаппе

24 мая 2025, 13:32 |
424
0
Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

По информации издания Defensa Central, 10-й номер в королевском клубе, который станет свободным после ухода Модрича, вероятнее всего, достанется французскому форварду Килиану Мбаппе, который носит «десятку» и составе национальной сборной Франции.

Последними носителями 10-го номера в мадридском «Реале» до Луки Модрича были Хамес Родригес и Месут Озил.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Килиан Мбаппе Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу игровой номер
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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