Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича
Главным претендентом на «десятку» считается Килиан Мбаппе
В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.
По информации издания Defensa Central, 10-й номер в королевском клубе, который станет свободным после ухода Модрича, вероятнее всего, достанется французскому форварду Килиану Мбаппе, который носит «десятку» и составе национальной сборной Франции.
Последними носителями 10-го номера в мадридском «Реале» до Луки Модрича были Хамес Родригес и Месут Озил.
В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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