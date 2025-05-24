Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

По информации издания Defensa Central, 10-й номер в королевском клубе, который станет свободным после ухода Модрича, вероятнее всего, достанется французскому форварду Килиану Мбаппе, который носит «десятку» и составе национальной сборной Франции.

Последними носителями 10-го номера в мадридском «Реале» до Луки Модрича были Хамес Родригес и Месут Озил.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.