Кроос обратился к Модричу по поводу его ухода из Реала
Немецкий экс-футболист хочет присутствовать на прощальном матче хорвата
В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.
После объявления этой печальной для болельщиков королевского клуба новости экс-хавбек «сливочных» Тони Кроос обратился к своему бывшему партнеру по команде:
«Я пойду с тобой на край света, брат... Я не хочу пропустить твой прощальный матч на «Бернабеу». Какое же это было путешествие, друг!»
Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отметившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.
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