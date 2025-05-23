Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кроос обратился к Модричу по поводу его ухода из Реала
Испания
23 мая 2025, 10:45 |
581
0

Кроос обратился к Модричу по поводу его ухода из Реала

Немецкий экс-футболист хочет присутствовать на прощальном матче хорвата

23 мая 2025, 10:45 |
581
0
Кроос обратился к Модричу по поводу его ухода из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Тони Кроос

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

После объявления этой печальной для болельщиков королевского клуба новости экс-хавбек «сливочных» Тони Кроос обратился к своему бывшему партнеру по команде:

«Я пойду с тобой на край света, брат... Я не хочу пропустить твой прощальный матч на «Бернабеу». Какое же это было путешествие, друг!»

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отметившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.

По теме:
Защитник Динамо смог пробиться в основу клуба благодаря уходу Миколенко
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо
Тони Кроос трансферы Лука Модрич Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22 мая 2025, 15:25 11
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц

В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23 мая 2025, 04:45 4
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация

В борьбе за титул осталось только четыре команды

ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
Хоккей | 22.05.2025, 20:05
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
Александр АЛИЕВ: «Мне трижды вшивали петлю в задницу»
Футбол | 23.05.2025, 11:02
Александр АЛИЕВ: «Мне трижды вшивали петлю в задницу»
Александр АЛИЕВ: «Мне трижды вшивали петлю в задницу»
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.05.2025, 07:25
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
22.05.2025, 09:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем