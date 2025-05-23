Кроос обратился к Модричу по поводу его ухода из Реала

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

После объявления этой печальной для болельщиков королевского клуба новости экс-хавбек «сливочных» Тони Кроос обратился к своему бывшему партнеру по команде:

«Я пойду с тобой на край света, брат... Я не хочу пропустить твой прощальный матч на «Бернабеу». Какое же это было путешествие, друг!»

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отметившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.