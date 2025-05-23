Известно, что сказал Перес во время личного прощания с Модричем

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

По информации издания Defensa Central, перед официальным объявлением о том, что «сливочные» и 39-летний футболист не будут продлевать контракт, президент королевского клуба Флорентино Перес лично пообщался с хорватом:

«Мы хотим дать дорогу молодежи. Наши молодые игроки должны сделать шаг вперед. Надеюсь, что у нас будет еще один такой игрок, как ты, который будет играть за клуб в течение 10-15 лет».

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отметившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.