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Испания
22 мая 2025, 21:12 | Обновлено 22 мая 2025, 21:20
1945
1

Кто заменит Модрича. Реал нашел двух кандидатов на трансфер

Однако подписать Энцо Фернандеса будет очень сложно

22 мая 2025, 21:12 | Обновлено 22 мая 2025, 21:20
1945
1
Кто заменит Модрича. Реал нашел двух кандидатов на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

По информации испанских СМИ, Реал не собирается входить в новый сезон без нового игрока на позицию в центр поля после того, как Лука Модрич объявил об уходе из команды.

Приоритетом для мадридцев является Энцо Фернандес из Челси, однако подписать игрока, за которого Синие сами выложили 106 миллионов фунтов, будет очень сложно.

Тем более, что аргентинец во второй части сезона стал важной частью команды Энцо Марески.

Еще одним вариантом для Реала называют Эсекьеля Паласиоса из Байера, которого хорошо знает новый тренер мадридцев Хаби Алонсо.

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Энцо Фернандес Эсекьель Паласиос Челси Байер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Cadena Ser
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