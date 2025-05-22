Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье

Бывший топ-менеджер черкасского ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в житомирском «Полисе». Специалист откровенно ответил на слухи.

«С господином Имадом Ашуром я не знаком. Никогда не общался. С господином Глебом Платовым не общался несколько лет. Я желаю успехов всем людям и компаниям, работающим в украинском футболе. Но, при этом, с PASS Consulting никогда не было никаких деловых контактов.

Я уважаю работу журналистов, но мне кажется, что нельзя просто так придумывать «новости» и выдавать их в публичное пространство, как это правда. Пять лет тому назад я прошел обучение в первом наборе образовательной платформы PASS. Это было что-то новое для Украины. Это был интересный опыт. Не больше», – написал Колесник.

Ранее Имад Ашур рассказал о разговоре с президентом «волков» Геннадием Буткевичем, после которого его уволили.