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  4. Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 21:47 |
259
0

Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье

Андрей Колесник ответил на слухи

22 мая 2025, 21:47 |
259
0
Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье
ЛНЗ. Андрей Колесник

Бывший топ-менеджер черкасского ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в житомирском «Полисе». Специалист откровенно ответил на слухи.

«С господином Имадом Ашуром я не знаком. Никогда не общался. С господином Глебом Платовым не общался несколько лет. Я желаю успехов всем людям и компаниям, работающим в украинском футболе. Но, при этом, с PASS Consulting никогда не было никаких деловых контактов.

Я уважаю работу журналистов, но мне кажется, что нельзя просто так придумывать «новости» и выдавать их в публичное пространство, как это правда. Пять лет тому назад я прошел обучение в первом наборе образовательной платформы PASS. Это было что-то новое для Украины. Это был интересный опыт. Не больше», – написал Колесник.

Ранее Имад Ашур рассказал о разговоре с президентом «волков» Геннадием Буткевичем, после которого его уволили.

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Андрей Колесник (футбол) Имад Ашур Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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