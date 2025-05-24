Александр АЛИЕВ: «Она меня оскорбляла, могла ударить. Я же не терпила»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев объяснил причины своих непростых отношений с бывшей женой Татьяной:

«Мы с Татьяной были женаты где-то 9 лет. Нормально мы жили где-то 4 года. Мы сначала встречались, потом расписались, дети родились...

Смотри, ты говоришь, что ты против рукоприкладства. Я нахожусь с ней в приличном заведении, сидит компания, она «бахнула». Она берет оскорбляет тебя, где-то возьмет ударит. Это такое было. Твои действия? Ты перед этими людьми как какой-то «гусь». Не она мне зарабатывала мою репутацию, а я, своим потом и трудом. Раз. Ее знали как жену Алиевой. Это два. Какое право она имеет вести себя так на людях? Кто ты такая? Какое ты имеешь право? Дома – пожалуйста, но не при людях.

Потому что она зажралась. Я делал все, что было в моих силах. Я покупал все. Я хочу, чтобы моя женщина была лучшей. Женщина – это твое лицо. Что я делал не так? Слишком много дал ей. Я хотел, чтобы было лучше, а стало хуже. У нее было все. Но я же не какой-то терпеливый».

Ранее Александр Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает.