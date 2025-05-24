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  4. Александр АЛИЕВ: «Она меня оскорбляла, могла ударить. Я же не терпила»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 14:48 |
758
1

Александр АЛИЕВ: «Она меня оскорбляла, могла ударить. Я же не терпила»

Экс-полузащитник сборной Украины объяснил причины своих непростых отношений с бывшей женой

24 мая 2025, 14:48 |
758
1
Александр АЛИЕВ: «Она меня оскорбляла, могла ударить. Я же не терпила»
Александр и Татьяна Алиевы

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев объяснил причины своих непростых отношений с бывшей женой Татьяной:

«Мы с Татьяной были женаты где-то 9 лет. Нормально мы жили где-то 4 года. Мы сначала встречались, потом расписались, дети родились...

Смотри, ты говоришь, что ты против рукоприкладства. Я нахожусь с ней в приличном заведении, сидит компания, она «бахнула». Она берет оскорбляет тебя, где-то возьмет ударит. Это такое было. Твои действия? Ты перед этими людьми как какой-то «гусь». Не она мне зарабатывала мою репутацию, а я, своим потом и трудом. Раз. Ее знали как жену Алиевой. Это два. Какое право она имеет вести себя так на людях? Кто ты такая? Какое ты имеешь право? Дома – пожалуйста, но не при людях.

Потому что она зажралась. Я делал все, что было в моих силах. Я покупал все. Я хочу, чтобы моя женщина была лучшей. Женщина – это твое лицо. Что я делал не так? Слишком много дал ей. Я хотел, чтобы было лучше, а стало хуже. У нее было все. Но я же не какой-то терпеливый».

Ранее Александр Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает.

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Дмитрий Вус Источник: Слава Демин
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SosokDayany
Тут все про , якщо жінка тебе вдарила ,то вона автоматично із жінки стає спаринг-партнером , просто виключи її з двійочки(джеб + правий прямий або правий прямий + лівий боковий на підскоку). Беріть на замітку чоловіки ( кукольдських оленів це не стосується).
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