Рейтинговый МЮ пропустит следующий евросезон. Кто еще кроме них?

Последним шансом для «Манчестер Юнайтед» попасть в еврокубки в следующем сезоне был финал Лиги Европы. Тем не менее, решающий матч был проигран Тоттенхэму.

Таким образом, Манчестер Юнайтед не примет участие ни в одном из трех еврокубковых турниров.

«Красные дьяволы» стали одной из шести команд из топ-50 рейтинга УЕФА, которые пропустят следующий евросезон. При этом у Манчестер Юнайтед самый высокий клубный рейтинг из всех этих шести команд.

Команды по топ-50 рейтинга УЕФА, которые не будут участвовать в еврокубках следующего сезона:

11 – Манчестер Юнайтед, выступавший в еврокубках 10 сезонов подряд

19 – Милан, выступавший в еврокубках 5 сезонов подряд

20 – Лейпциг, выступавший в еврокубках 8 сезонов подряд

29 - Вест Хэм Юнайтед

32 – Реал Сосьедад, выступавший в еврокубках 5 сезонов подряд

36 - Севилья