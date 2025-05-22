Рейтинговый МЮ пропустит следующий евросезон. Кто еще кроме них?
Манчестер в матче против Тоттенхэма не использовал последний шанс на попадание в еврокубки
Последним шансом для «Манчестер Юнайтед» попасть в еврокубки в следующем сезоне был финал Лиги Европы. Тем не менее, решающий матч был проигран Тоттенхэму.
Таким образом, Манчестер Юнайтед не примет участие ни в одном из трех еврокубковых турниров.
«Красные дьяволы» стали одной из шести команд из топ-50 рейтинга УЕФА, которые пропустят следующий евросезон. При этом у Манчестер Юнайтед самый высокий клубный рейтинг из всех этих шести команд.
Команды по топ-50 рейтинга УЕФА, которые не будут участвовать в еврокубках следующего сезона:
- 11 – Манчестер Юнайтед, выступавший в еврокубках 10 сезонов подряд
- 19 – Милан, выступавший в еврокубках 5 сезонов подряд
- 20 – Лейпциг, выступавший в еврокубках 8 сезонов подряд
- 29 - Вест Хэм Юнайтед
- 32 – Реал Сосьедад, выступавший в еврокубках 5 сезонов подряд
- 36 - Севилья
Equipas do Top 50 no Ranking UEFA que não vão participar nas competições europeias em 2025/26:— Playmaker (@playmaker_PT) May 22, 2025
🏴 Manchester United (11) - presente nas 10 últimas épocas
🇮🇹 Milan (19) - presente nas 5 últimas épocas
🇩🇪 Leipzig (20) - presente nas 8 últimas épocas
🏴 West Ham (29)
🇪🇸 Real… pic.twitter.com/N7cGjtey9w
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