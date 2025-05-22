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  4. Рейтинговый МЮ пропустит следующий евросезон. Кто еще кроме них?
Лига чемпионов
22 мая 2025, 18:51 |
187
1

Рейтинговый МЮ пропустит следующий евросезон. Кто еще кроме них?

Манчестер в матче против Тоттенхэма не использовал последний шанс на попадание в еврокубки

22 мая 2025, 18:51 |
187
1
Рейтинговый МЮ пропустит следующий евросезон. Кто еще кроме них?
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Последним шансом для «Манчестер Юнайтед» попасть в еврокубки в следующем сезоне был финал Лиги Европы. Тем не менее, решающий матч был проигран Тоттенхэму.

Таким образом, Манчестер Юнайтед не примет участие ни в одном из трех еврокубковых турниров.

«Красные дьяволы» стали одной из шести команд из топ-50 рейтинга УЕФА, которые пропустят следующий евросезон. При этом у Манчестер Юнайтед самый высокий клубный рейтинг из всех этих шести команд.

Команды по топ-50 рейтинга УЕФА, которые не будут участвовать в еврокубках следующего сезона:

  • 11 – Манчестер Юнайтед, выступавший в еврокубках 10 сезонов подряд
  • 19 – Милан, выступавший в еврокубках 5 сезонов подряд
  • 20 – Лейпциг, выступавший в еврокубках 8 сезонов подряд
  • 29 - Вест Хэм Юнайтед
  • 32 – Реал Сосьедад, выступавший в еврокубках 5 сезонов подряд
  • 36 - Севилья
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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Милан РБ Лейпциг Вест Хэм Реал Сосьедад Севилья
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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