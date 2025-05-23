Александр АЛИЕВ: «Мне трижды вшивали петлю в задницу»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, как трижды кодировался от алкоголизма:

«Да, я кодировался 3 раза. Как это происходило? Ну вшивали мне петлю в задницу, каждый раз. Сначала на 3 года, потом 4 года я не пил. Первый раз можно сказать я сделал потому что Игорь Михайлович ко мне очень хорошо относился. Он сказал мне: «Или ты нах*р уходишь, или я тебя выгоню и все». Я тогда понял, что мне уже жопа.

Я ушел, закодировался. После этого я начал играть, когда Семин пришел, лучшим футболистом стал, в «локомотив» поехал, с Михайловичем стал общаться хорошо.

Потом я сорвался. Потом начал с девушкой встречаться, разошелся с ней, тоже у меня были проблемы. Она мне всегда говорила об алкоголе, и я ради нее пошел закодировался.

Сейчас я могу выпить. От кого мне кодироваться? Зачем для себя? Я очень люблю пиво, не скрываю этого. Водку пью только на природе, когда хорошая закуска, вот это я люблю».

Ранее Александр Алиев объяснил, почему общается на русском языке.