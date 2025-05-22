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Испания
22 мая 2025, 18:55 | Обновлено 22 мая 2025, 19:02
231
0

Мечтал тренировать Реал: легенда клуба готов покинуть Мадрид

Рауль не дождался своего шанса в первой команде

22 мая 2025, 18:55 | Обновлено 22 мая 2025, 19:02
231
0
Мечтал тренировать Реал: легенда клуба готов покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

Наставник Кастильи, юношеской команды Реала, Рауль Гонсалес дал понять, что готов покинуть мадридский клуб и начать тренироваться взрослую команду в другом месте.

Ранее сообщалось, что легендарный для Реала бомбардир рассматривался в качестве сменщика Карло Анчелотти, но мадридцы выбрали Хаби Алонсо.

«С каждым днем я чувствую себя все более готовым к тому, чтобы тренировать основную команду. Именно это будет в моих летних планах», – сказал Рауль.

Ранее сообщалось, что в услугах Рауля заинтересованы клубы испанской Сегунды, а также Шальке, где игрок выступал в конце карьеры.

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Реал Мадрид Рауль Гонсалес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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