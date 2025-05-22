Мечтал тренировать Реал: легенда клуба готов покинуть Мадрид

Наставник Кастильи, юношеской команды Реала, Рауль Гонсалес дал понять, что готов покинуть мадридский клуб и начать тренироваться взрослую команду в другом месте.

Ранее сообщалось, что легендарный для Реала бомбардир рассматривался в качестве сменщика Карло Анчелотти, но мадридцы выбрали Хаби Алонсо.

«С каждым днем я чувствую себя все более готовым к тому, чтобы тренировать основную команду. Именно это будет в моих летних планах», – сказал Рауль.

Ранее сообщалось, что в услугах Рауля заинтересованы клубы испанской Сегунды, а также Шальке, где игрок выступал в конце карьеры.