Мечтал тренировать Реал: легенда клуба готов покинуть Мадрид
Рауль не дождался своего шанса в первой команде
Наставник Кастильи, юношеской команды Реала, Рауль Гонсалес дал понять, что готов покинуть мадридский клуб и начать тренироваться взрослую команду в другом месте.
Ранее сообщалось, что легендарный для Реала бомбардир рассматривался в качестве сменщика Карло Анчелотти, но мадридцы выбрали Хаби Алонсо.
«С каждым днем я чувствую себя все более готовым к тому, чтобы тренировать основную команду. Именно это будет в моих летних планах», – сказал Рауль.
Ранее сообщалось, что в услугах Рауля заинтересованы клубы испанской Сегунды, а также Шальке, где игрок выступал в конце карьеры.
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