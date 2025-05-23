ДЕКУ: «Я до сих пор не увидел, как VAR улучшил футбол»

Спортивный директор каталонской Барселоны Деку высказался об использовании системы VAR. Функционер не понимает, чем она помогает арбитрам.

«Я до сих пор не увидел, как VAR улучшил футбол. Его ввели, чтобы помочь, но он только создал больше путаницы и сомнений. Когда ты что-то внедряешь ради улучшения, а годы проходят, а улучшений нет – нужно задуматься, что можно изменить: правила или что-то еще.

К примеру, игра рукой – никто не понимает, как ее трактовать. Должна быть большая ясность, чтобы развеять сомнения. У нас были эпизоды с участием VAR, которые мы не поняли», – сказал Деку.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует удержать Ямаля безумными деньгами.