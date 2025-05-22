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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 17:37 |
153
0

Финалистка Ролан Гаррос 2012 провела последний матч в одиночном разряде

38-летняя Сара Эррани уступила Анне-Лене Фридзам во втором раунде отбора к мейджору

22 мая 2025, 17:37 |
153
0
Финалистка Ролан Гаррос 2012 провела последний матч в одиночном разряде
j48tennis.net. Сара Эррани

38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани (WTA 179) не сумела пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде отбора итальянка на супертай-брейке третьего сета уступила Анне-Лене Фридзам (Германия, WTA 284) за 2 часа и 25 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Анна-Лена Фридзам (Германия) – Сара Эррани (Италия) – 1:6, 6:0, 7:6 (10:7)

Эррани провела второе очное противостояние против Фридзам и потерпела второе поражение.

После выигранного матча в первом раунде квалификации у Юле Нимайер Эррани заявила, что Ролан Гаррос 2025 станет последним турниром для нее в одиночном разряде:

«На 99% это будет мой последний турнир в одиночке. В начале года я решила, что это будет мой последний сезон в одиночном разряде, потому что в прошлом году было слишком тяжело совмещать оба.

Я играла, мне кажется, каждую неделю. Если не было парного разряда – играла WTA 125, чтобы сохранить рейтинг. Но это слишком тяжело физически. Я слишком старая, чтобы делать это снова. И все. Я рада, очень рада играть парный и микст. Мне это очень нравится, и я также очень рада закончить в одиночке».

Наивысшей позицией Эррани в рейтинге WTA была пятая строчка в мае 2013 года. Лучшим результатом на турнирах Grand Slam у Сары является финал Ролан Гаррос в 2012 году. На Australian Open итальянка доходила до четвертьфинала в 2012, на Уимблдоне – дважды в третий раунд (2010 и 2012), на US Open – в полуфинал в 2012.

На счету Сары девять выигранных трофеев в одиночке на уровне WTA-Тура, два трофея на соревнованиях категории WTA 125 и пять трофеев ITF.

Эррани успешно выступает в парном разряде в одном тандеме с Жасмин Паолини и прямо сейчас находится на шестой строчке. В паре на счету Сары 33 трофея WTA, два – на WTA 125 и семь на ITF. Она также собрала парный карьерный Grand Slam, а в 2024 выиграла золотую медаль Олимпиады.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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