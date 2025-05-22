Синнер и Алькарас превзошли 19-летний рекорд на Ролан Гаррос 2025

Первая и вторая ракетки мирового рейтинга ATP – Янник Синнер и Карлос Алькарас уже давно доказали, что способны выигрывать крупнейшие титулы в очень юном возрасте.

Так было и с другими звездами прошлого, например, с Надалем и Федерером, которые завоевали свои первые титулы на турнирах Большого шлема в 19 и 21 год соответственно.

Сейчас Синнеру – 23, а Алькарасу исполнилось 22 года 5 мая, и на Ролан Гаррос-2025 они побили рекорд, который долгое время принадлежал Надалю и Федереру.

На Открытом чемпионате Франции Синнер и Алькарас стали самыми молодыми первыми двумя сеяными теннисистами на турнирах Большого шлема с 2006 года, когда это были Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате США.

Тогда швейцарцу было 25 лет, и он в третий раз подряд выиграл турнир, а 20-летний Надаль дошел до четвертьфинала.