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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 17:28 | Обновлено 22 мая 2025, 17:45
109
0

Синнер и Алькарас превзошли 19-летний рекорд на Ролан Гаррос 2025

Итальянец и испанец стали самыми молодыми первыми двумя сеяными теннисистами

22 мая 2025, 17:28 | Обновлено 22 мая 2025, 17:45
109
0
Синнер и Алькарас превзошли 19-летний рекорд на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая и вторая ракетки мирового рейтинга ATP – Янник Синнер и Карлос Алькарас уже давно доказали, что способны выигрывать крупнейшие титулы в очень юном возрасте.

Так было и с другими звездами прошлого, например, с Надалем и Федерером, которые завоевали свои первые титулы на турнирах Большого шлема в 19 и 21 год соответственно.

Сейчас Синнеру – 23, а Алькарасу исполнилось 22 года 5 мая, и на Ролан Гаррос-2025 они побили рекорд, который долгое время принадлежал Надалю и Федереру.

На Открытом чемпионате Франции Синнер и Алькарас стали самыми молодыми первыми двумя сеяными теннисистами на турнирах Большого шлема с 2006 года, когда это были Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате США.

Тогда швейцарцу было 25 лет, и он в третий раз подряд выиграл турнир, а 20-летний Надаль дошел до четвертьфинала.

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Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Вячеслав Кулаковский Источник
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