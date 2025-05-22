Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С новичками все непросто. Назван бюджет клуба-середняка УПЛ
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 17:59 | Обновлено 22 мая 2025, 18:07
1465
1

С новичками все непросто. Назван бюджет клуба-середняка УПЛ

Бюджет Вереса составляет 3-3,5 миллиона долларов

22 мая 2025, 17:59 | Обновлено 22 мая 2025, 18:07
1465
1
С новичками все непросто. Назван бюджет клуба-середняка УПЛ
ФК Верес. Игорь Харатин

По информации ТаТоТаке, бюджет клуба УПЛ Вереса составляет 3-3,5 миллиона долларов, что значительно меньше, чем у большинства конкурентов по чемпионату.

Пока нет информации, сможет ли клуб усилиться новичками перед сезоном, однако позитивным фактором является то, что все лидеры и основные игроки находятся на контрактах и не станут свободным агентами этим летом.

Наибольший интерес конкурентов вызывают хавбек Игорь Харатин и атакующий полузащитник Виталий Дахновский.

При этом клуб склоняется к тому, чтобы не продлевать аренду атакующего хавбека Луана, который неплохо себя показал в УПЛ, однако у игрока возникали конфликты в коллективе.

По теме:
Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
Караваев назвал клуб УПЛ, которому готов аплодировать. Это не Динамо
Ключевые игроки Кривбасса отреагировали на слухи об уходе из клуба
Верес Ровно Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Игорь Харатин Виталий Дахновский Луан Кампос
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Футбол | 22 мая 2025, 18:22 2
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер

Тренер просит усилить атаку

Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22.05.2025, 07:00
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22.05.2025, 10:06
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Футбол | 22.05.2025, 10:53
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bob Dilan
Луан дуже талановитий хлопець, але....як і багато бразильців капризний, та підпадає під вплив різних агентів-аферистів.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 66
Футбол
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
20.05.2025, 16:01 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 3
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 10
Бокс
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
20.05.2025, 18:59 3
Футбол
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем