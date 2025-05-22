С новичками все непросто. Назван бюджет клуба-середняка УПЛ

По информации ТаТоТаке, бюджет клуба УПЛ Вереса составляет 3-3,5 миллиона долларов, что значительно меньше, чем у большинства конкурентов по чемпионату.

Пока нет информации, сможет ли клуб усилиться новичками перед сезоном, однако позитивным фактором является то, что все лидеры и основные игроки находятся на контрактах и не станут свободным агентами этим летом.

Наибольший интерес конкурентов вызывают хавбек Игорь Харатин и атакующий полузащитник Виталий Дахновский.

При этом клуб склоняется к тому, чтобы не продлевать аренду атакующего хавбека Луана, который неплохо себя показал в УПЛ, однако у игрока возникали конфликты в коллективе.