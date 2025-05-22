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Англия
22 мая 2025, 17:13 | Обновлено 22 мая 2025, 17:29
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Радость по-английски. Фанат в подкате вырубил автора победного пенальти

«Саутенд Юнайтед» одержал победу в плейоф Национальной лиги Англии

22 мая 2025, 17:13 | Обновлено 22 мая 2025, 17:29
200
0
Радость по-английски. Фанат в подкате вырубил автора победного пенальти
Southend United

21 мая в матче плей-офф Национальной лиги Англии встречались «Форрест Грин» и «Саутенд Юнайтед».

Основное время команды закончили вничью 1:1. Такой же счет был зафиксирован и в двух экстра-таймах.

Поэтому судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти.

Лучшими в матче были игроки «Саутенд Юнайтед», но игра завершилась одновременно курьезным и жутким моментом.

Последний пенальти пробивал игрок «Саутенд Юнайтед» Газ Скотт-Моррис, который и вывел команду в English Football League Two.

На эмоциях игрок побежал к фанатам, а фанаты – к игроку. В итоге один из болельщиков в подкате «вырубил» героя матча. Через несколько секунд игрок пришел в себя и продолжил радоваться вместе с командой.

Национальная лига. Плей-офф

Форрест Грин – Саутенд Юнайтед – 2:2 (по пенальти - 2:4)

Голы: Иннис, 62, Озадебе, 94, – Гудлифф, 54, Бридж, 116

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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