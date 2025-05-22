Радость по-английски. Фанат в подкате вырубил автора победного пенальти
«Саутенд Юнайтед» одержал победу в плейоф Национальной лиги Англии
21 мая в матче плей-офф Национальной лиги Англии встречались «Форрест Грин» и «Саутенд Юнайтед».
Основное время команды закончили вничью 1:1. Такой же счет был зафиксирован и в двух экстра-таймах.
Поэтому судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти.
Лучшими в матче были игроки «Саутенд Юнайтед», но игра завершилась одновременно курьезным и жутким моментом.
Последний пенальти пробивал игрок «Саутенд Юнайтед» Газ Скотт-Моррис, который и вывел команду в English Football League Two.
На эмоциях игрок побежал к фанатам, а фанаты – к игроку. В итоге один из болельщиков в подкате «вырубил» героя матча. Через несколько секунд игрок пришел в себя и продолжил радоваться вместе с командой.
Национальная лига. Плей-офф
Форрест Грин – Саутенд Юнайтед – 2:2 (по пенальти - 2:4)
Голы: Иннис, 62, Озадебе, 94, – Гудлифф, 54, Бридж, 116
The winning moment… pic.twitter.com/OyL00AVUCj— Southend United FC (@SUFCRootsHall) May 21, 2025
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