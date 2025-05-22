Звезды Ф1 сыграли против легенд футбола. Хет-трик Чевантона и гол Гасли

В среду, 21 мая, на стадионе «Стад Луи II» в Монако состоялся ежегодный благотворительный футбольный матч Racing Stars Football Cup, который традиционно предшествует Гран-при Монако. Событие собрало нынешних и бывших пилотов Формулы-1, а также звезд спорта и шоу-бизнеса. Герой хозяев поля Шарль Леклер начал мероприятие, но не принимал участия в игре.

Послом заходу став дворазовий чемпіон Формули-1 Міка Хаккінен.

Racing Stars Football Cup проводится уже более тридцати лет, и собранные средства направляются на поддержку благотворительных организаций, связанных с автоспортом. В этом году помощь получили:

Ассоциация Жюля Бьянки, созданная после трагической смерти пилота Формулы-1 в 2015 году. Она поддерживает больницу Archet в Ницце. Отец Жюля, Филипп Бьянки, отметил:

Be Safe Monaco – организация, основанная Камиллой Готлиб, которая занимается повышением осведомленности об опасности вождения в нетрезвом состоянии. Готлиб подчеркнул:

В матче сыграли пилоты Формулы-1 против команды «Барбаджуан», которая состоит из легенд футбола и других видов спорта. Капитаном гоночной команды стал Пьер Гасли (Альипн), а среди его партнеров были Карлос Сайнс (Вильямс), Фернандо Алонсо (Астон Мартин), а также молодые пилоты Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман Исак Хаджар и другие пилоты различных гоночных серий.

«Барбаджуан» – «Сборная пилотов» – 6:4

Голи: Людовик Жюли (10), Тони Чех (8), Хавьер Чевантон (13, 65, 69), Норман Нато (36), Гаэль Живе (48), Маттео Мариани (68), Пьер Гасли (79) Мохамед Хамди (81)

Видеозапись матча: