Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вторая ракетка мира утверждает, что любит грунт, но предпочитает хард
Ролан Гаррос
22 мая 2025, 16:48 | Обновлено 22 мая 2025, 16:49
139
0

Вторая ракетка мира утверждает, что любит грунт, но предпочитает хард

Карлос Алькарас рассказал официальному изданию Ролан Гаррос о предпочтениях

22 мая 2025, 16:48 | Обновлено 22 мая 2025, 16:49
139
0
Вторая ракетка мира утверждает, что любит грунт, но предпочитает хард
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Несмотря на то, что в этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два Мастерса на грунте и считается фаворитом Ролан Гаррос, вторая ракетка мирового рейтинга ATP отрицает, что грунтовые корты являются его любимым покрытием.

В интервью официальному изданию Ролан Гаррос испанский теннисист признался, что ему больше по душе корты с жестким покрытием, хотя именно на грунте он начал играть в теннис.

«Я бы не сказал, что это мое любимое покрытие (смеется). Думаю, мне больше подходит хард, просто я вырос, играя на грунте», – объяснил испанец.

Но, по его словам, раньше он думал иначе.

«Когда я только начинал, то хотел играть только на грунте. Я впервые вышел на хард, когда мне было 11 или 12 лет! Для испанских игроков грунт всегда особенный. Я смог поднять свой уровень игры на этой поверхности, мне комфортно, и мой стиль подходит под нее. Я наслаждаюсь каждым матчем на грунте, и как только сезон заканчивается и начинается трава – я начинаю скучать по этому покрытию!»

Однако, если взглянуть на достижения Карлоса Алькараса, становится ясно, что 53% его титулов на взрослом Туре (всего 19) были завоеваны именно на грунте (10 – на грунте, 6 – на харде, 3 – на траве).

Если же исключить турниры «меньшего» уровня – категории ATP 250 и 500 – доля титулов, выигранных на грунте, снижается до 46% (5 из 11).

По теме:
Синнер и Алькарас превзошли 19-летний рекорд на Ролан Гаррос 2025
Жеребьевка Ролан Гаррос 2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?
Чемпион римского Мастерса провел первую тренировку на грунте Парижа
Ролан Гаррос Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарья Снигур – Солана Сиерра. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 22 мая 2025, 09:44 0
Дарья Снигур – Солана Сиерра. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Дарья Снигур – Солана Сиерра. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Встреча второго раунда отбора пройдет 22 мая и начнется примерно в 11:00 по Киеву

Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21 мая 2025, 22:05 9
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»

Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри дважды победил Александра Усика

Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Футбол | 22.05.2025, 05:22
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22.05.2025, 07:00
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Футбол | 22.05.2025, 11:16
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 2
Футбол
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
21.05.2025, 07:43 3
Футбол
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 66
Футбол
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 1
Футбол
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем