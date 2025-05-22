Вторая ракетка мира утверждает, что любит грунт, но предпочитает хард

Несмотря на то, что в этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два Мастерса на грунте и считается фаворитом Ролан Гаррос, вторая ракетка мирового рейтинга ATP отрицает, что грунтовые корты являются его любимым покрытием.

В интервью официальному изданию Ролан Гаррос испанский теннисист признался, что ему больше по душе корты с жестким покрытием, хотя именно на грунте он начал играть в теннис.

«Я бы не сказал, что это мое любимое покрытие (смеется). Думаю, мне больше подходит хард, просто я вырос, играя на грунте», – объяснил испанец.

Но, по его словам, раньше он думал иначе.

«Когда я только начинал, то хотел играть только на грунте. Я впервые вышел на хард, когда мне было 11 или 12 лет! Для испанских игроков грунт всегда особенный. Я смог поднять свой уровень игры на этой поверхности, мне комфортно, и мой стиль подходит под нее. Я наслаждаюсь каждым матчем на грунте, и как только сезон заканчивается и начинается трава – я начинаю скучать по этому покрытию!»

Однако, если взглянуть на достижения Карлоса Алькараса, становится ясно, что 53% его титулов на взрослом Туре (всего 19) были завоеваны именно на грунте (10 – на грунте, 6 – на харде, 3 – на траве).

Если же исключить турниры «меньшего» уровня – категории ATP 250 и 500 – доля титулов, выигранных на грунте, снижается до 46% (5 из 11).