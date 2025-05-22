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Украина. Первая лига
22 мая 2025, 16:32 | Обновлено 22 мая 2025, 16:51
95
0

Владислав ХАМЕЛЮК: «Последний матч сезона всегда важен»

Полузащитник «Буковины» поделился ожиданиями от матча с ЮКСА

22 мая 2025, 16:32 | Обновлено 22 мая 2025, 16:51
95
0
Владислав ХАМЕЛЮК: «Последний матч сезона всегда важен»
ФК Буковина. Владислав Хамелюк

В субботу, 24 мая, «Буковина» проведет заключительный матч сезона 2024/25. Соперником станет ЮКСА. Полузащитник «Буковины» Владислав Хамелюк поделился ожиданиями от поединка, а также подвел краткие итоги сезона.

– Владислав, впереди заключительный матч сезона, который, к сожалению, уже не будет иметь турнирного веса. Как «Буковина» готовится к поединку с футбольным клубом ЮКСА, учитывая эти обстоятельства?

– Мы готовимся к этому матчу, как и на каждую другую игру с одной целью – победить. Нередко говорят, что последний матч сезона всегда важен, поэтому необходимо завершить чемпионат с хорошим настроением и на победной ноте, чтобы и нам, и болельщикам заключительная игра чемпионата подарила только положительные эмоции и запомнилась хорошим результатом.

– «Буковина» уже встречалась с «крестоносцами» в матче первого круга. Тогда желто-черные одержали уверенную победу на выезде со счетом 3:0. Каким тебе запомнился тот поединок и поразил ли чем-нибудь соперник?

– Запомнился тот матч нашей уверенной командной игрой. Мы настраивались на эту игру таким образом, чтобы каждый на поле помогал партнеру рядом, поддерживал. Так и вышло, и это чувствовалось непосредственно во время игры. У каждого была уверенность не только за себя, но и за партнера по команде. Что касается нашего соперника, то ЮКСА – интересная команда, в составе которой много хороших атакующих футболистов и качественных легионеров. Это довольно нестандартная команда, у которой тоже есть слабые стороны, как и у любого другого коллектива. Будем стараться этим также воспользоваться.

– Будущий поединок – заключительный в сезоне 2024/25. Есть ли какие-то особые моменты, наиболее запомнившиеся за последний год?

– Безусловно, это кубковые матчи. Кубок Украины – это такой турнир, где с любым соперником играть тяжело, ведь противостояние состоит только из одной игры и произойти может что угодно. Поэтому все игроки выкладываются по полной, ведь каждый матч может стать последним для команды в розыгрыше турнира. Такие поединки всегда запоминаются. Даже не буду выделять какой-нибудь конкретный матч, ведь каждая кубковая игра для меня была очень эмоциональной.

– Если бы можно было изменить ход какого-нибудь одного матча, то какой бы поединок ты выбрал для этого?

– Полуфинал Кубка Украины против киевского «Динамо». Тогда казалось, что при правильном ходе событий на поле мы могли бы удержать нужный для нас результат.

– Каков будет твой итог текущего сезона для «Буковины» именно в чемпионате?

– Наверное, многие будут говорить, что сезон оказался для нас неудачным. Но я с этим не очень согласен. «Буковина» впервые за довольно продолжительный период решала действительно серьезные задачи. Думаю, что для адаптации команды и города к такому уровню мы приобрели неоценимый опыт. Мы должны верить, что наши амбиции и силы совпадают, и что команда может добиваться этих целей и нужного результата.

Также перед заключительным матчем сезона хотелось бы поблагодарить болельщиков за ту невероятную поддержку и атмосферу, которую они создавать в течение сезона. Мы очень хотим снова почувствовать вайб наших родных трибун, когда все в унисон заряжают «БУ-КО-ВИ-НА!» Так что очень ждем болельщиков в субботу на стадионе! Хочется порадовать их победой в заключительном матче сезона.

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Владислав Хамелюк Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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