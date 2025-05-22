Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгром австрийки. Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Словении
ITF
22 мая 2025, 15:51 | Обновлено 22 мая 2025, 15:58
139
1

Разгром австрийки. Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Словении

Украинка переиграла в двух сетах Тамиру Пашек

22 мая 2025, 15:51 | Обновлено 22 мая 2025, 15:58
139
1
Разгром австрийки. Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Словении
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W50 в Портороже (Словения).

24-летняя украинка, получившая восьмой номер посева, переиграла в двух сетах Тамиру Пашек (WTA 442) из Австрии. Александра в течении матча сделала пять брейков и не уступила сопернице ни одной своей подачи.

Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут. Это был их первый поединок.

ITF W50 Порторож. Грунт. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [8] – Тамира Пашек (Австрия) – 6:1, 6:2

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победителем матча Виктория Грунчакова (Словакия, WTA 234) [1] – Мария Портильо Рамирес (Мексика, WTA 415).

По теме:
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF W50 в Портороже
Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции
Олейникова завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Загребе
Александра Олейникова Тамира Пашек Виктория Грунчакова (Кужмова)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос
Теннис | 22 мая 2025, 06:18 1
ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Свитолина показала форму, в которой будет играть на Ролан Гаррос

Элина посетила офис Adidas в Париже и продемонстрировала экипировку на мейджор

Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Футбол | 22 мая 2025, 05:22 0
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?

21 мая шпоры одолели Манчестер Юнайтед в решающем поединке еврокубка со счетом 1:0

Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом
Футбол | 22.05.2025, 15:01
Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом
Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21.05.2025, 22:05
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Футбол | 21.05.2025, 16:48
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Отлично, молодчинка
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 2
Футбол
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46
Футбол
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
20.05.2025, 20:23 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем