Разгром австрийки. Олейникова вышла в четвертьфинал турнира в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W50 в Портороже (Словения).

24-летняя украинка, получившая восьмой номер посева, переиграла в двух сетах Тамиру Пашек (WTA 442) из Австрии. Александра в течении матча сделала пять брейков и не уступила сопернице ни одной своей подачи.

Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут. Это был их первый поединок.

ITF W50 Порторож. Грунт. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [8] – Тамира Пашек (Австрия) – 6:1, 6:2

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победителем матча Виктория Грунчакова (Словакия, WTA 234) [1] – Мария Портильо Рамирес (Мексика, WTA 415).