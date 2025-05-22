Чемпион римского Мастерса провел первую тренировку на грунте Парижа
Карлос Алькарас провел утреннюю тренировку с британцем Джеком Дрейпером
Через четыре дня после победы на Мастерсе в Риме над Янником Синнером, вторая ракетка мира Карлос Алькарас провел утреннюю тренировку в четверг, 22 мая, на корте Филиппа Шатрие.
При большом количестве зрителей, пришедших посмотреть занятие, испанец в течение полутора часов разминался с британцем Джеком Дрейпером (пятая ракетка мира), недавним финалистом Мастерса в Мадриде.
Оба теннисиста поочередно подавали и проводили розыгрыши с хорошей интенсивностью. Подопечный Хуана Карлоса Ферреро неоднократно отличался точными укороченными ударами. Тренировка завершилась ударом справа по линии в исполнении британца.
На корте Карлос тепло поприветствовал, уходящих с тренировки американок Коко Гауфф (WTA 2) и Мэдисон Киз (WTA 7).
✨ Carlos Alcaraz X Coco Gauff X Madison Keys ✨#RolandGarros pic.twitter.com/RAgAUJRG7L— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2025
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