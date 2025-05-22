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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 15:29 | Обновлено 22 мая 2025, 15:31
78
0

Чемпион римского Мастерса провел первую тренировку на грунте Парижа

Карлос Алькарас провел утреннюю тренировку с британцем Джеком Дрейпером

22 мая 2025, 15:29 | Обновлено 22 мая 2025, 15:31
78
0
Чемпион римского Мастерса провел первую тренировку на грунте Парижа
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Джек Дрейпер

Через четыре дня после победы на Мастерсе в Риме над Янником Синнером, вторая ракетка мира Карлос Алькарас провел утреннюю тренировку в четверг, 22 мая, на корте Филиппа Шатрие.

При большом количестве зрителей, пришедших посмотреть занятие, испанец в течение полутора часов разминался с британцем Джеком Дрейпером (пятая ракетка мира), недавним финалистом Мастерса в Мадриде.

Оба теннисиста поочередно подавали и проводили розыгрыши с хорошей интенсивностью. Подопечный Хуана Карлоса Ферреро неоднократно отличался точными укороченными ударами. Тренировка завершилась ударом справа по линии в исполнении британца.

На корте Карлос тепло поприветствовал, уходящих с тренировки американок Коко Гауфф (WTA 2) и Мэдисон Киз (WTA 7).

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Ролан Гаррос Карлос Алькарас (теннисист) Джек Дрейпер Коко Гауфф Мэдисон Киз
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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