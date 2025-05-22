Чемпион римского Мастерса провел первую тренировку на грунте Парижа

Через четыре дня после победы на Мастерсе в Риме над Янником Синнером, вторая ракетка мира Карлос Алькарас провел утреннюю тренировку в четверг, 22 мая, на корте Филиппа Шатрие.

При большом количестве зрителей, пришедших посмотреть занятие, испанец в течение полутора часов разминался с британцем Джеком Дрейпером (пятая ракетка мира), недавним финалистом Мастерса в Мадриде.

Оба теннисиста поочередно подавали и проводили розыгрыши с хорошей интенсивностью. Подопечный Хуана Карлоса Ферреро неоднократно отличался точными укороченными ударами. Тренировка завершилась ударом справа по линии в исполнении британца.

На корте Карлос тепло поприветствовал, уходящих с тренировки американок Коко Гауфф (WTA 2) и Мэдисон Киз (WTA 7).