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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 14:50 | Обновлено 22 мая 2025, 14:52
166
0

Топ-10 теннисистов ATP и WTA встретятся с организаторами Grand Slam на РГ

Главными темами обсуждения станут три ключевых запроса

22 мая 2025, 14:50 | Обновлено 22 мая 2025, 14:52
166
0
Топ-10 теннисистов ATP и WTA встретятся с организаторами Grand Slam на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в четверг, на Ролан Гаррос за кулисами турнира состоится беспрецедентная встреча между представителями топ-10 мировых рейтингов ATP и WTA и организаторами четырех турниров Большого шлема. Главными темами обсуждения станут три ключевых запроса, выдвинутых игроками, включая увеличение призовых.

Пока десятки теннисистов будут бороться в квалификациях, а нападающий Пари Сен-Жермен Усман Дембеле будет раздумывать, какой рукой тянуть жребий для определения посева в мужской и женской сетке, в кулуарах Ролан Гаррос пройдет важная встреча.

По информации источника, на ней соберутся представители топ-10 ATP и WTA, а также организаторы Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдона и US Open. Некоторые теннисисты не смогут присутствовать из-за участия в других турнирах (Тейлор Фритц и Новак Джокович – в Женеве, Эмма Наварро и Паула Бадоса – в Страсбурге).

Поводом для проведения встречи стало письмо, подписанное представителями мужского и женского топ-10 и направленное в начале апреля организаторам четырех мэйджоров. В нем выдвигались три основные просьбы:

  • Участие турниров Большого шлема в программах поддержки благополучия игроков, включая финансирование пенсий, медицинской помощи, поддержки по материнству и премий – расходы, которые до сих пор полностью лежат на ATP и WTA.
  • Увеличение доли призовых в общем доходе, которую выплачивают турниры Большого шлема. На данный момент эта доля ниже, чем на турнирах ATP и WTA, а также ниже, чем в других спортивных организациях, таких как NBA.
  • Консультации с игроками при принятии решений, напрямую влияющих на них, включая запуск турнира с воскресенья, проведение матчей поздно вечером, распределение призовых и изменения в регламенте.

Эти требования выдвигаются не только в интересах топ-игроков, но и всех профессионалов. Встреча на Ролан Гаррос – уникальное событие еще и потому, что впервые представители мужского и женского топ-10 выступят единой позицией перед всеми четырьмя турнирами Большого шлема.

Важно отметить, что эта встреча не связана с иском, недавно поданным PTPA (Ассоциацией профессиональных теннисистов).

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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