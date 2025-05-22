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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Англия
22 мая 2025, 14:06 |
1425
1

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал

За детскую команду «вишен» будет выступать Егор Климентьев

22 мая 2025, 14:06 |
1425
1
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Instagram. Егор Климентьев (по центру)

Английский «Борнмут» официально объявил о подписании юного украинского футболиста Егора Климентьева.

8-летний игрок будет выступать за детскую команду клуба – «Борнмут» U-9.

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный, который защищает цвета первой команды «Борнмута», записал видео-обращение к своему соотечественнику:

«Привет, Егор. Я здесь, рад тебя приветствовать в академии и быть частью этого клуба. Клуб растет и набирает обороты, поэтому желаю тебе удачи и очень рад тебя видеть».

За «Борнмут» Егор Климентьев будет выступать под 9-м номером.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Борнмут
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Комментарии 1
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pricolist
Дуже радію, коли наші дітлахи достигають нових вершин. Сподіваюсь на світле майбутнє у Єгора!
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