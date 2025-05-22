ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал

Английский «Борнмут» официально объявил о подписании юного украинского футболиста Егора Климентьева.

8-летний игрок будет выступать за детскую команду клуба – «Борнмут» U-9.

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный, который защищает цвета первой команды «Борнмута», записал видео-обращение к своему соотечественнику:

«Привет, Егор. Я здесь, рад тебя приветствовать в академии и быть частью этого клуба. Клуб растет и набирает обороты, поэтому желаю тебе удачи и очень рад тебя видеть».

За «Борнмут» Егор Климентьев будет выступать под 9-м номером.