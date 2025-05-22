Артета лично встретился с чемпионом Европы, чтобы перехватить его у Реала

Футболист испанского «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2024/25.

В услугах 22-летнего вингера, который является чемпионом Европы, заинтересованы английские «Арсенал» и «Челси», а также испанские «Реал» Мадрид и «Барселона».

Накануне главный тренер «канониров» Микель Артета лично встретился с Нико, чтобы убедить его перебраться в чемпионат Англии. Наставник лондонского клуба предоставил испанцу амбициозный проект команды, которую намерен построить в Лондоне.

Источник сообщает, что после этого разговора именно «Арсенал» стал фаворитом на подписание талантливого вингера. Сам Уильямс пока не принял окончательного решения о том, где продолжит карьеру, однако понимает, что в испанских грандах ему будет труднее из-за высокой конкуренции.

В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел 44 матча во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал семь результативных передач. В контракте испанца существует пункт об отступных, которые составляют 58 млн евро.