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  4. Артета лично встретился с чемпионом Европы, чтобы перехватить его у Реала
Англия
22 мая 2025, 13:57 |
771
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Артета лично встретился с чемпионом Европы, чтобы перехватить его у Реала

В услугах Нико Уильямса заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Реал» Мадрид и «Барселона»

22 мая 2025, 13:57 |
771
0
Артета лично встретился с чемпионом Европы, чтобы перехватить его у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Футболист испанского «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2024/25.

В услугах 22-летнего вингера, который является чемпионом Европы, заинтересованы английские «Арсенал» и «Челси», а также испанские «Реал» Мадрид и «Барселона».

Накануне главный тренер «канониров» Микель Артета лично встретился с Нико, чтобы убедить его перебраться в чемпионат Англии. Наставник лондонского клуба предоставил испанцу амбициозный проект команды, которую намерен построить в Лондоне.

Источник сообщает, что после этого разговора именно «Арсенал» стал фаворитом на подписание талантливого вингера. Сам Уильямс пока не принял окончательного решения о том, где продолжит карьеру, однако понимает, что в испанских грандах ему будет труднее из-за высокой конкуренции.

В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел 44 матча во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал семь результативных передач. В контракте испанца существует пункт об отступных, которые составляют 58 млн евро.

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Атлетик Бильбао Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Челси Нико Уильямс Микель Артета трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Caughtoffside
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